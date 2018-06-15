Греція і Македонія підпишуть угоду про зміну назви 17 червня - ЗМІ

Греція і Македонія збираються підписати угоду про зміну назви колишньої югославської республіки 17 червня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Угоду, яка спричинила протести опозиції в обох країнах, підпишуть в регіоні Преспес на кордоні Греції, Македонії та Албанії.

Нагадаємо, Афіни та Скоп'є домовилися про те, що КЮРМ буде перейменована на Республіку Північна Македонія.

Президент Македонії Георге Іванов заявив, що не підпише угоду з Грецією про перейменування країни.

Суперечка щодо назви Македонії тривала з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією. Через це тривалий час блокувався вступ Македонії до ЄС і НАТО.

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