Греция и Македония подпишут соглашение о смене названия 17 июня - СМИ

Греция и Македония намерены подписать соглашение об изменении названия бывшей югославской республики 17 июня.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сделку, которая повлекла протесты оппозиции в обеих странах, подпишут в регионе Преспес на границе Греции, Македонии и Албании.

Напомним, Афины и Скопье договорились о том, что БЮРМ будет переименована в Республику Северная Македония.

Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны.

Спор относительно названия Македонии продолжалась с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. За это длительное время блокировался вступление Македонии в ЕС и НАТО.

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