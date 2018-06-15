Греция и Македония подпишут соглашение о смене названия 17 июня - СМИ
Греция и Македония намерены подписать соглашение об изменении названия бывшей югославской республики 17 июня.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Сделку, которая повлекла протесты оппозиции в обеих странах, подпишут в регионе Преспес на границе Греции, Македонии и Албании.
Напомним, Афины и Скопье договорились о том, что БЮРМ будет переименована в Республику Северная Македония.
Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны.
Спор относительно названия Македонии продолжалась с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. За это длительное время блокировался вступление Македонии в ЕС и НАТО.
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