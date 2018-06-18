Сійярто дорікнув Раді Європи, що та більше переймається біженцями, ніж угорцями Закарпаття

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто дорікнув Раді Європи у тому, що вона більше переймається ситуацією з мігрантами, ніж закарпатськими угорцями, "чиї права грубо порушуються в Україні".

Про це він заявив під час виступу на конференції з нагоди 20-ої річниці підписання Рамкової конвенції із захисту нацменшини та Європейської хартії регіональних мов у понеділок 18 червня у Страсбурзі. Заява опублікована на сайті угорського уряду.

Сійярто назвав неприйнятною ситуацію, за якої "європейські інституції, підтримувані за рахунок коштів європейських платників податків, більше турбуються через іммігрантів, які незаконно прибувають на континент і становлять небезпеку, ніж через національні меншини, які проживали в Європі протягом століть".

"Не може бути так, що європейські інституції більше стурбовані ефективністю захисту угорського кордону та законодавчим пакетом "Стоп Сорос", який направлений на забезпечення безпеки угорських громадян, ніж питанням закарпатських угорців, чиї права грубо порушуються в Україні", - підкреслив міністр.

Сійярто звинуватив Україну у тому, що вона не виконала жодної рекомендації Венеціанської комісії.

"Деяким європейським країнам, які також є членами Ради Європи, не можна дозволяти зневажати права меншин, повністю ігноруючи думку Венеціанської комісії", - сказав він.

"Очікування Угорщини від Ради Європи полягають в тому, щоб вона забезпечила дотримання попередніх рекомендацій Венеціанської комісії та закликала Україну відмовитися від заходів, які негативно позначаються на угорській національній громаді та грубо порушують права угорської меншини", - заявив міністр.

Сійярто також розкритикував Венеціанську комісію. Мовляв, вона має очікування від Угорщини щодо ще не прийнятого законодавчого пакета "Стоп Сорос", який "спрямований на захист Угорщини", але є менш активною відносно вже чинного законодавства України.