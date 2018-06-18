Сийярто упрекнул Совет Европы, что он больше обеспокоен беженцами, чем венграми Закарпатья

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул Совет Европы в том, что он больше обеспокоен ситуацией с мигрантами, чем закарпатскими венграми, "чьи права грубо нарушаются в Украине".

Об этом он заявил во время выступления на конференции по случаю двадцатой годовщины подписания Рамочной конвенции по защите нацменьшинства и Европейской хартии региональных языков в понедельник, 18 июня в Страсбурге. Заявление опубликовано на сайте венгерского правительства.

Сийярто назвал неприемлемой ситуацию, при которой "европейские институты, поддерживаемые за счет средств европейских налогоплательщиков, больше беспокоятся из-за иммигрантов, незаконно прибывающих на континент и представляющих опасность, чем из-за национальных меньшинств, проживающих в Европе на протяжении веков".

"Не может быть так, что европейские институты больше озабочены эффективностью защиты венгерской границы и законодательным пакетом "Стоп Сорос", который направлен на обеспечение безопасности венгерских граждан, чем вопросом закарпатских венгров, чьи права грубо нарушаются в Украине", - подчеркнул министр.

Сийярто обвинил Украину в том, что она не выполнила ни одной рекомендации Венецианской комиссии.

"Некоторым европейским странам, которые также являются членами Совета Европы, нельзя позволять пренебрегать правами меньшинств, полностью игнорируя мнение Венецианской комиссии", - сказал он.

"Ожидания Венгрии от Совета Европы заключаются в том, чтобы он обеспечила соблюдение предыдущих рекомендаций Венецианской комиссии и призвал Украину отказаться от мер, которые негативно сказываются на венгерской национальной общине и грубо нарушают права венгерского меньшинства", - заявил министр.

Сийярто также раскритиковал Венецианскую комиссию. Мол, у нее есть ожидания от Венгрии относительно еще не принятого законодательного пакета "Стоп Сорос", который "направлен на защиту Венгрии", но является менее активной в отношении уже действующего законодательства Украины.