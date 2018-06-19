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Посол ЄС: українські олігархи й популісти перешкоджають виконанню Угоди про асоціацію

Вівторок, 19 червня 2018, 11:46

Популісти і олігархи перешкоджають імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Про це заявив глава представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі, пише "Інтерфакс-Україна".

"Як ви знаєте, є багато людей в Україні, які не люблять цю угоду, які намагаються перешкоджати впровадженню цієї угоди. Ми називаємо їх популістами, олігархами. Всі ці люди, у яких є інтереси, не хочуть модернізувати політичні та економічні структури цієї країни", - сказав дипломат.

За його словами, є міністерства, які відкриті до імплементації Угоди про асоціацію, а є ті, що не надають необхідної підтримки.

Мінгареллі назвав складною ситуацію в комітетах Верховної Ради щодо прогресу у впровадженні угоди.

Українські урядовці вважають, що завдання, поставлені в Угоді про асоціацію зі строком виконання у 2017 році, були виконані в середньому на 41%.

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Євросоюз Україна
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