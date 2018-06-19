Посол ЕС: украинские олигархи и популисты препятствуют выполнению Соглашения об ассоциации

Популисты и олигархи препятствуют имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, пишет "Інтерфакс-Україна".

"Как вы знаете, есть много людей в Украине, которые не любят это соглашение, которые пытаются препятствовать внедрению этого соглашения. Мы называем их популистами, олигархами. Все эти люди, у которых есть интересы, не хотят модернизировать политические и экономические структуры этой страны", - сказал дипломат.

По его словам, есть министерства, которые открыты для имплементации Соглашения об ассоциации, а есть те, которые не оказывают необходимой поддержки.

Мингарелли назвал сложной ситуацию в комитетах Верховной рады относительно прогресса во внедрении соглашения.

Украинские чиновники считают, что задачи, поставленные в Соглашении об ассоциации со сроком исполнения в 2017 году, были выполнены в среднем на 41%.