Посол ЕС: украинские олигархи и популисты препятствуют выполнению Соглашения об ассоциации
Популисты и олигархи препятствуют имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, пишет "Інтерфакс-Україна".
"Как вы знаете, есть много людей в Украине, которые не любят это соглашение, которые пытаются препятствовать внедрению этого соглашения. Мы называем их популистами, олигархами. Все эти люди, у которых есть интересы, не хотят модернизировать политические и экономические структуры этой страны", - сказал дипломат.
По его словам, есть министерства, которые открыты для имплементации Соглашения об ассоциации, а есть те, которые не оказывают необходимой поддержки.
Мингарелли назвал сложной ситуацию в комитетах Верховной рады относительно прогресса во внедрении соглашения.
Украинские чиновники считают, что задачи, поставленные в Соглашении об ассоциации со сроком исполнения в 2017 году, были выполнены в среднем на 41%.