Рада ЄС продовжила на рік заборону на інвестиції в Крим

Рада ЄС вирішила продовжити на рік заборону на інвестиції в окупований Крим.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

"18 червня 2019 року Рада продовжила обмежувальні заходи щодо Криму та Севастополя до 23 червня 2019 року" - йдеться у повідомленні.

В ЄС також нагадали про свою тверду прихильність суверенітету та територіальній цілісності України.

"Через чотири роки після незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією ЄС знову підтвердив, що не визнає та продовжує засуджувати це порушення міжнародного права" - йдеться у повідомленні.

Санкції ЄС включають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.