ЄС озвучить офіційну позицію щодо тексту закону про антикорсуд в найближчі дні

Офіційна позиція Євросоюзу щодо остаточного тексту закону про Вищий антикорупційний суд буде оприлюднена найближчими днями.

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, повідомляє Інтерфакс Україна.

"Офіційну позицію щодо оприлюдненого тексту закону про Вищий антикорупційний суд ЄС висловить впродовж наступних кількох днів", - сказав він.

Посол зазначив: "Ми ще розглядаємо, детально аналізуємо цей текст".

"Думаю, що впродовж наступних кількох днів ми висловимо офіційну позицію з нашими міжнародними партнерами", - додав він.

За його словами, зокрема, буде вивчено зміну принципу апеляційного оскарження справ, які підслідні НАБУ. "Ми тільки вчора були повідомлені про це положення, яке зараз обговорюється і, звичайно, ми його розглянемо", - підкреслив Мінгареллі.

Закон "Про Вищий антикорупційний суд" у четвер, 14 червня, набув чинності.

Як повідомлялося, у Венеціанській комісії Ради Європи не наполягали на включенні в закон про Антикорупційний суд суперечливої норми про те, щоби справи проти корупціонерів, які вже спрямовані до суду, не підлягали апеляції у новоствореному Вищому антикорупційному суді.