МЗС РФ: резолюція Генасамблеї ООН про Придністров’я небезпечна

Міністерство закордонних справ Росії назвало "провокаційною та небезпечною" резолюцію Генасамблеї ООН, яка закликає Росію вивести війська з Придністров’я.

Про це йдеться у офіційному коментарі міністерства, розміщеному на сайті відомства.

У МЗС РФ відзначили, що реагують на схвалення "вкинутого молдовською стороною провокаційний проект резолюції".

"Разом з тим не можемо не відзначити, що відповідальна більшість держав-членів всесвітньої організації не вважали за можливе солідаризуватися з настільки одіозною і небезпечною ініціативою деяких молдовських політичних кіл і або проголосували проти неї, або утрималися", - заявили російські дипломати.

МЗС РФ стверджує, що тільки "завдяки своєчасному втручанню російських військ було припинено кровопролиття на Дністрі та створені умови для запуску процесу мирного врегулювання".

"І до цього дня російський військовий контингент залишається гарантом миру і стабільності в Придністров'ї. Ухвалення ж резолюції може підірвати крихкий прогрес, який окреслився в останні місяці на треку придністровського врегулювання", - заявляє російське відомство.

Як повідомлялося, Генеральна Асамблея ООН 22 червня схвалила резолюцію, в якій міститься заклик вивести іноземні війська з території Молдови.

На підтримку резолюції висловилися 64 держави, проти – 14, 83 країни утрималися.

У документі міститься заклик до РФ "в повній відповідності з правилами, беззастережно і невідкладно завершити виведення Оперативної групи російських військ з території Придністров'я згідно із зобов'язаннями, узятими на Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року.