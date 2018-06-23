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МИД РФ: резолюция Генассамблеи ООН о Приднестровье опасна

Суббота, 23 июня 2018, 16:23

Министерство иностранных дел России назвало "провокационной и опасной" резолюцию Генассамблеи ООН, призывающую Россию вывести войска из Приднестровья.

Об этом говорится в официальном комментарии министерства, размещенном на сайте ведомства.

В МИД РФ отметили, что реагируют на принятие "брошенного молдавской стороной провокационного проекта резолюции".

"Вместе с тем не можем не отметить, что ответственное большинство государств-членов всемирной организации не считали возможным солидаризироваться со столь одиозной и опасной инициативой некоторых молдавских политических кругов и либо проголосовали против нее, или воздержались", - заявили российские дипломаты.

МИД РФ утверждает, что только "благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре и созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования".

"И по сей день российский военный контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье. Принятие же резолюции может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования", - заявляет российское ведомство.

Как сообщалось, Генеральная Ассамблея ООН 22 июня одобрила резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдовы.

В поддержку резолюции высказались 64 государства, против - 14, 83 страны воздержались.

В документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод Оперативной группы российских войск" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.

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Приднестровье Россия Молдова
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