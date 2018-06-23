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Генасамблея ООН закликала вивести російські війська з Придністров'я






Клімкін: Придністров'я має стати повноцінною частиною Молдови

Субота, 23 червня 2018, 13:34

Україна послідовно відстоює територіальну цілісність Молдови, заявив глава МЗС України Павло Клімкін.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Послідовна лінія. Все, що ми робимо у форматі "5+2", все, що ми робимо в рамках ООН: Придністров'я має стати повноцінною частиною Молдови. Тут і в політичному сенсі, і в економічному сенсі, і в ментальному це абсолютно зрозуміло", – сказав він журналістам у Трускавці (Львівська область) в суботу.

Як повідомлялося, Генеральна Асамблея ООН 22 червня схвалила резолюцію, в якій міститься заклик вивести іноземні війська з території Молдови.

На підтримку резолюції висловилися 64 держави, проти – 14, 83 країни утрималися.

У документі міститься заклик до РФ "в повній відповідності з правилами, беззастережно і невідкладно завершити виведення Оперативної групи російських військ з території Придністров'я згідно із зобов'язаннями, узятими на Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року.

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Придністров'я Молдова
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