Генасамблея ООН закликала вивести російські війська з Придністров'я

Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з придністровського регіону.

Як повідомляє Deschide, документ підтримали 64 держави, проти проголосували 15 країн, ще 83 - утрималися.

Співавторами резолюції стали Молдова, Канада, Естонія, Грузія, Литва, Латвія, Румунія і Україна

У документі міститься заклик до РФ "в повній відповідності до правил, беззастережно і невідкладно завершити виведення оперативної групи російських Збройних сил з території Придністров'я у відповідності до зобов'язань, взятих на Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року", - цитує документ "Інтерфакс-Україна".

"Присутність російських військ і боєприпасів на території Республіки Молдова без її згоди є несумісним не тільки з незалежністю, суверенітетом, територіальною цілісністю і нейтралітетом, а й з міжнародним правом і положеннями Статуту ООН", - зазначив в ході виступу міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Тудор Ульяновські.

Міністр також підкреслив, що проект не слід розглядати як недружній жест проти іншої країни.

Перед голосуванням Росія попросила відкласти розгляд цього питання до наступної сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Представник Росії в ООН висловив співчуття у зв'язку з рішенням Генасамблеї ООН. За його словами, ця ініціатива прийнята на тлі великого прогресу, досягнутого в процесі придністровського врегулювання.

"Росія - гарант миру і стабільності в регіоні", - сказав він.