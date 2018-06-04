Мером столиці Молдови обрали одного з лідерів проєвропейської опозиції

Голову партії "Платформа Гідність і правда" Андрія Нестасе обрали мером Кишинева.

Про це передає NewsMaker.

За підсумками підрахунку 98% голосів він набрав 125 тис. голосів, або 52,16% загального числа виборців. За його опонента, кандидата від Партії соціалістів Іона Чебана, проголосували понад 115 тис. осіб, або 47,84% мешканців столиці.

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"Ми показали, що можемо. Успіх прийшов до нас завдяки об'єднанню проєвропейських сил. Завдяки величезній підтримці партії Майї Санду. І я в боргу перед моїми колегами по партії", - заявив Нестасе на одному з перших брифінгів за підсумками голосування.

За його словами, в Молдову "повертається надія". Чебан, у свою чергу, назвав голосування "політичним і геополітичним".

Усього в голосуванні взяли участь 248,67 тис. виборців, або 39,12% загального числа внесених у списки городян.