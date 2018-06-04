Мэром столицы Молдовы избрали одного из лидеров проевропейской оппозиции

Председателя партии "Платформа Достоинство и правда" Андрея Нэстасе избрали мэром Кишинева.

Об этом передает NewsMaker.

По итогам подсчета 98% голосов он набрал 125 тыс. голосов, или 52,16% общего числа избирателей. За его оппонента, кандидата от Партии социалистов Иона Чебана, проголосовали более 115 тыс. лиц, или 47,84% жителей столицы.

"Мы показали, что можем. Успех пришел к нам благодаря объединению проевропейских сил. Благодаря огромной поддержке партии Майи Санду. И я в долгу перед моими коллегами по партии", - заявил Нэстасе на одном из первых брифингов по итогам голосования.

По его словам, в Молдову "возвращается надежда". Чебан, в свою очередь, назвал голосование "политическим и геополитическим".

Всего в голосовании приняли участие 248,67 тыс. избирателей, или 39,12% общего числа внесенных в списки горожан.