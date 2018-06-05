Путін знайшов винних у блокаді його зустрічі з Трампом

Президент Росії Владімір Путін вважає американську сторону відповідальною за досі не проведену зустріч з американським президентом Дональдом Трампом.

Про це він заявив напередодні свого візиту до Австрії у інтерв’ю австрійському телеканалу ORF.

"На мій погляд, це результат жорстокої внутрішньополітичної боротьби у США", - заявив російський президент.

Путін запевнив, що регулярно спілкується з Трампом по телефону. Президент РФ переконує, що обидва лідери виступають за завершення "гонки озброєнь".

Путін також висловив занепокоєння у зв’язку з можливим ядерним конфліктом між США та КНДР. За його словами, через географічну близькість РФ "зробить все для зменшення напруги на Корейському півострові".

The Wall Street Journal у п'ятницю з посиланням на джерела повідомив, що Білий дім перебуває на ранній стадії планування потенційного саміту між двома главами держав.

Кремль заявив, що не отримав жодного повідомлення з Вашингтона щодо організації саміту між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Владіміром Путіним після того, як два лідери говорили по телефону в березні.