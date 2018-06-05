Путин нашел виновных в блокировании его встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин считает американскую сторону ответственной за до сих пор не проведенную встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом он заявил накануне своего визита в Австрию в интервью австрийскому телеканалу ORF.

"На мой взгляд, это результат жестокой внутриполитической борьбы в США", - заявил российский президент.

Путин заверил, что регулярно общается с Трампом по телефону. Президент РФ утверждает, что оба лидера выступают за завершение "гонки вооружений".

Путин также выразил обеспокоенность в связи с возможным ядерным конфликтом между США и КНДР. По его словам, из-за географической близости РФ "сделает все для уменьшения напряжения на Корейском полуострове".

The Wall Street Journal в пятницу со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом находится на ранней стадии планирования потенциального саммита между двумя главами государств.

Кремль заявил, что не получил ни одного сообщения из Вашингтона по организации саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным после того, как два лидера говорили по телефону в марте.