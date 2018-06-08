"РТР-Молдова" оштрафували за трансляцію військового параду в Москві

Координаційна рада з телебачення і радіо Молдови (КСТР) оштрафувала телеканал "РТР-Молдова" на 85 тисяч леїв (понад $5 тис.) за показ прямому ефірі військового параду на Червоній площі в Москві 9 травня.

Про це пише Interfax.ru.

КСТР послався на кодекс про телебачення і радіо, в який у грудні 2017 року були внесені поправки, які забороняють трансляцію на території країни іноземної пропаганди.

Генеральний директор "РТР-Молдова" Євгеній Сергєєв заявив, що закон обмежує ретрансляцію програм з Росії, однак трансляція параду велася в рамках місцевого телеканалу, а не російського.

"Ми нічого не порушили. Закон забороняє інформаційні та інформаційно-аналітичні програми, але не забороняє фільми або прямі трансляції з подій. Ми не згодні з рішенням КСТР і маємо намір його оскаржити в суді", - сказав він.

Як повідомляє Deschide, КСТР також оштрафував вісім телеканалів за незбалансоване висвітлення виборчої кампанії другого туру виборів мера Кишинева.

Таким чином, каналам Accent TV, TVC 21, Pro TV доведеться виплатити по 5 тисяч леїв, а Exclusiv TV, "Рен-Молдова" і "РТР-Молдова" по 10 тисяч леїв. Крім цього, телеканал "НТВ-Молдова" оштрафували на 15 тисяч леїв, а Jurnal TV - на 25 тисяч леїв.

Згідно з даними доповіді, Accent TV, "НТВ-Молдова", Exclusiv TV, TVC 21, ITV і "РТР-Молдова" підтримували на виборах кандидату від проросійської Партії соціалістів Іона Чебана.

26 лютого КСТР оштрафував "РТР-Молдова" на 50 тис. леїв (близько трьох тисяч доларів) за ретрансляцію трьох сюжетів телеканалу "Росія 1". У квітні ще один телеканал - Prime - був оштрафований за трансляцію в прямому ефірі виступів президента РФ Владіміра Путіна.