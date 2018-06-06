У РФ обурені рішення Молдови щодо російської мови

Росія повинна відреагувати на "обурливе" рішення Конституційного суду Молдови, який скасував особливий статус російської мови в країні.

Про це заявила голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, передає "РИА Новости".

КС Молдови визнав застарілим закон "Про функціонування мов на території Молдавської РСР", який наділяв російську мову статусом мови міжнаціонального значення.

"Немає меж обуренню. Молдова – багатонаціональна країна, 30% населення розмовляють російською мовою. Цим рішенням вони заклали міну вибухової дії під фундамент своєї державності чергової. Це вже таке політиканство, це така дурість. Я розраховую, що міністерство закордонних справ, Рада Федерації і інші інститути відреагують на це рішення. Це судилище, по-іншому це не назвеш", - сказала Матвієнко.

Президент Молдови Ігор Додон розкритикував рішення і вважає, що виходом може стати прийняття нового закону.