Бомби для топ-політиків США: перший затриманий - прихильник Трампа

У Флориді затримали чоловіка, ймовірно пов'язаного з розсилкою вибухових пристроїв американським політикам.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Федеральна влада заарештувала чоловіка у зв'язку з потенційно вибухонебезпечними посилками", - йдеться в повідомленні.

Двоє федеральних чиновників правоохоронних органів сказали, що підозрюваний - Сезар Сайок 1962 року народження. Його взяли під варту на стоянці магазину. Двоє свідків повідомили Reuters, що вони чули гучний вибух під час арешту.

Daily Mail пише, що підозрюваний відомий правоохоронцям і в минулому погрожував суддям.

Зі сторінки Сайка у Facebook можна зробити висновок, що він є фанатом Трампа і противником демократів. Він розмістив фотографії та відео з собою на одному з мітингів президента в жовтні 2016 року.

Сайок ділився фотографіями зі своїм "накачаним" тілом і, ймовірно, працював у стриптиз-клубі.

26 жовтня кількість посилок з вибуховими пристроями, адресованих критикам президента Трампа та представникам демократів, досягла 12 випадків. Усі пакунки були перехоплені, і ніхто не постраждав.

Пакети, в яких виявили вибухові пристрої 24 жовтня, були адресовані, зокрема, колишньому президенту США Бараку Обамі та екс-голові Державного департаменту Гілларі Клінтон. Один вибуховий пристрій був надісланий в "Тайм-Ворнер-Центр" в Нью-Йорку, де розташована редакція CNN.

Інцидент стався за два тижні до проведення проміжних виборів до Конгресу 6 листопада.