Бомбы для топ-политиков США: первый задержанный - сторонник Трампа

Во Флориде задержали мужчину, вероятно связанного с рассылкой взрывных устройств американским политикам.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Федеральная власть арестовала мужчину в связи с потенциально взрывоопасными посылками", - говорится в сообщении.

Двое федеральных чиновников правоохранительных органов сказали, что подозреваемый - Сезар Саек 1962 года рождения. Его взяли под стражу на стоянке магазина. Двое свидетелей сообщили Reuters, что они слышали громкий взрыв во время ареста.

Daily Mail пишет, что подозреваемый известен правоохранителям и в прошлом угрожал судьям.

Со страницы Саека в Facebook можно сделать вывод, что он является фанатом Трампа и противником демократов. Он разместил фотографии и видео с собой на одном из митингов президента в октябре 2016 года.

Саек делился фотографиями своего "накачанного" тела и, вероятно, работал в стриптиз-клубе.

26 октября количество посылок со взрывными устройствами, адресованных критикам президента Трампа и представителям демократов, достигло 12 случаев. Все пакеты были перехвачены, и никто не пострадал.

Пакеты, в которых обнаружили взрывные устройства 24 октября были адресованы, в частности, бывшему президенту США Бараку Обаме и экс-главе Государственного департамента Хиллари Клинтон. Одно взрывное устройство было направлено в "Тайм-Уорнер-Центр" в Нью-Йорке, где расположена редакция CNN.

Инцидент произошел за две недели до проведения промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября.