У Польщі для громадян України запустили інформкампанію про щеплення

У школах Західнопоморського воєводства Польщі, де навчаються діти громадян України, запустили інформаційну кампанію про необхідність щеплень від кору.

Про це пише "Польське радіо".

"Ми не маємо проблеми із захворюваністю на кір у Західнопоморському воєводстві. Цю акцію ми проводимо профілактично", - сказала речниця Воєводської санітарно-епідеміологічної станції у Щецині Малґожата Каплан.

Вона додала, що зусилля, спрямовані на громадян України, які живуть в регіоні, почали у зв’язку з порушенням системи щеплень та численними випадками захворювання на кір у східного сусіда. За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, від початку цього року до жовтня зареєстровано понад 32 тис. таких випадків.

Цьогоріч у Західнопоморському воєводстві виявили два підтверджені випадки захворюваності на кір. Обидва - у жінок з України.

Під час кампанії у садки та школи, які відвідують українські діти, батькам передали лист із закликом робити щеплення; з ними також проводитимуть бесіди. Листівки про кір, які випустили українською, російською та англійською мовами, з’явилися також, зокрема, у повітових управліннях праці та Відділі з громадянських питань та іноземців Західнопоморського воєводського управління у Щеціні.

"Громадяни України, котрі законно працюють у Польщі, можуть зробити щеплення від кору дітям до 19 років. Вони повинні звернутися до свого сімейного лікаря", - зазначила Каплан. Натомість дорослі, які хочуть пройти вакцинацію, мусять заплатити кількадесят злотих.

За даними головного санітарного інспектора, від 1 січня до 31 жовтня цього року у Польщі зареєстрували 144 випадки захворюваності на кір. Протягом аналогічного періоду минулого року виявили 59 подібних випадків.

За даними МОЗ Польщі, всі випадки цього захворювання – занесені з-за кордону.