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В Польше для граждан Украины запустили информкампанию о прививках

Вторник, 20 ноября 2018, 19:50

В школах Западнопоморского воеводства Польши, где учатся дети граждан Украины, запустили информационную кампанию о необходимости прививок от кори.

Об этом пишет "Польское радио".

"Мы не имеем проблемы с заболеваемостью корью в Западнопоморском воеводстве. Эту акцию мы проводим профилактически", - сказала пресс-секретарь воеводской санитарно-эпидемиологической станции в Щецине Малгожата Каплан.

Она добавила, что усилия, направленные на граждан Украины, которые живут в регионе, начали в связи с нарушением системы прививок и многочисленными случаями заболевания корью у восточного соседа. По информации Министерства здравоохранения Украины, с начала этого года по октябрь зарегистрировано более 32 тыс. таких случаев.

В этом году в воеводстве обнаружили два подтвержденных случая заболевания корью. Оба - у женщин из Украины.

Во время кампании в сады и школы, которые посещают украинские дети, родителям передали письмо с призывом делать прививки; с ними также будут проводить беседы. Открытки о кори, которые выпустили на украинском, русском и английском языках, появились также, в частности, в уездных управлениях труда и Отделе по гражданским вопросам и иностранцев Западнопоморского воеводского управления в Щецине.

"Граждане Украины, которые законно работают в Польше, могут сделать прививку от кори детям до 19 лет. Они должны обратиться к своему семейному врачу", - отметила Каплан. Однако взрослые, которые хотят пройти вакцинацию, должны заплатить.

По данным главного санитарного инспектора, с 1 января по 31 октября этого года в Польше зарегистрировали 144 случая заболеваемости корью. За аналогичный период прошлого года обнаружили 59 подобных случаев.

По данным Минздрава Польши, все случаи этого заболевания - занесены из-за границы.

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