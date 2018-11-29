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Могеріні: ЄС стежить за ситуацією на Азові і налаштований діяти належним чином






Могеріні: ЄС стежить за ситуацією на Азові і налаштований діяти належним чином

Четвер, 29 листопада 2018, 08:16

Європейський Союз стурбований з приводу застосування сили Росією у Керченській протоці, а також вимагає звільнити захоплені українські судна, їхні екіпажі і оснащення.

Про це 28 листопада заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

"Ми стурбовані цим застосуванням сили Росією, що на тлі зростаючої мілітаризації в цьому районі неприйнятна", - зазначила вона.

Могеріні закликала обидві сторони до стриманості і сказала про необхідність зняття блокади з Керченської протоки з боку РФ.

"Ми закликаємо Росію беззастережно і невідкладно звільнити захоплені судна, їхні екіпажі і оснащення", - заявила головний дипломат ЄС.

Вона додала, що анексія Криму залишається "прямим викликом міжнародній безпеці, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, що захищає єдність і суверенітет всіх держав".

"Ми підтверджуємо наше засудження цього порушення міжнародного права. Будівництво Керченського мосту є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України", - додала дипломат, запевнивши, що ЄС послідовно підтримує територіальну цілісність і державний суверенітет України, не визнає і не визнаватиме анексію Криму.

"Європейський Союз буде продовжуватиме уважно стежити за ситуацією і налаштований діяти належним чином, у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами", - підкреслила верховний представник ЄС з міжнародних справ.

Могеріні тримає контакт з головами МЗС України та Канади Павлом Клімкіним та Христею Фріланд. Посли ЄС зустрілися вчора й продовжать обговорення у четвер, 29 листопада.

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Могеріні Азово-Керченська криза
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