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Могеріні закликала Росію негайно звільнити захоплених українських моряків

Вівторок, 27 листопада 2018, 12:58

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликала Росію негайно звільнити українські кораблі та моряків, які були захоплені в Азовському морі.

Про це йдеться у її повідомленні в Twitter.

"Події, який відбулися в Азовському морі, є неприйнятними. Перебуваю у контакті з Павлом Клімкіним та Христею Фріланд відучора для координації в реагуванні. Посли ЄС зустрілися сьогодні й продовжать обговорення завтра. Ми закликаємо всіх до стриманості. Ми очікуємо, що Росія негайно звільнить українські екіпажі та кораблі", - йдеться у заяві, оприлюдненій у понеділок ввечері.

Нагадаємо, у неділю ввечері ЄС у своїй заяві закликав Росію відновити свободу руху в Керченській протоці і не загострювати ситуацію в Азовському морі.

Брюссель також закликав всі сторони діяти стримано в Азовському морі, хоча в даній ситуації Україна не вчинила жодних провокативних або незаконних дій.

Пізніше глава МЗС України пояснив, що ця заява була підготовлена ще до захоплення Росією українських кораблів, тому вона містить максимально обережні формулювання.

Детальніше читайте в інтерв’ю: "Павло Клімкін: Ми вважаємо, що це війна".

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Азово-Керченська криза
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