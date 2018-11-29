Могерини: ЕС следит за ситуацией на Азове и настроен действовать должным образом

Европейский Союз обеспокоен по поводу применения силы Россией в Керченском проливе, а также требует освободить захваченные украинские суда, их экипажи и оснащение.

Об этом 28 ноября заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

"Мы обеспокоены этим применением силы Россией, что на фоне растущей милитаризации в этом районе является неприемлемым", - отметила она.

Могерини призвала обе стороны к сдержанности и сказала о необходимости снятия блокады с Керченского пролива со стороны РФ.

"Мы призываем Россию безоговорочно и незамедлительно освободить захваченные суда, их экипажи и оснащение", - заявила главный дипломат ЕС.

Она добавила, что аннексия Крыма остается "прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, защищающего целостность и суверенитет всех государств".

"Мы подтверждаем наше осуждение этого нарушения международного права. Строительство Керченского моста является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавила дипломат, заверив, что ЕС последовательно поддерживает территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, не признает и не признает аннексию Крыма.

"Европейский Союз будет продолжать внимательно следить за ситуацией и настроен действовать надлежащим образом, в тесной координации со своими международными партнерами", - подчеркнула верховный представитель ЕС по международным делам.

Могерини держит контакт с главами МИД Украины и Канады Павлом Климкиным и Христей Фриланд. Послы ЕС встретились вчера и продолжат обсуждение в четверг, 29 ноября.