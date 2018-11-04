У Польщі відбувається другий тур місцевих виборів

У Польщі у неділю, 4 листопада, відбувається голосування у другому турі місцевих виборів – поляки, зокрема, обирають мерів і у кількох великих містах.

За першими даними Національної виборчої комісії щодо явки, до полудня на дільницях проголосували 15,61% виборців, повідомляє RMF 24.

Виборчі дільниці відкрилися о 7 годині ранку та працюватимуть до 21:00 за місцевим часом.

Поляки голосують у 649 гмінах – там, де у першому турі виборів жоден іх кандидатів на пост глави муніципалітету, бурмістра чи мера міста не отримав понад половини голосів виборців. Вибори відбуваються, зокрема, і в Гданську, Кракові, Кельці, Ольштині та Щецині.

У першому турі виборів, який відбувся 21 жовтня, правляча партія "Право і справедливість" посилила свою присутність у регіональних органах влади, проте програла на виборах мера Варшави, Познані та Лодзі. Там перемогу здобула проєвропейська коаліція, яку очолює опозиційна "Громадянська платформа".

Очікується, що у другому турі опозиція переможе і в Кракові та Гданську.

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