В Польше проходит второй тур местных выборов

В Польше в воскресенье, 4 ноября, проходит голосование во втором туре местных выборов - поляки, в частности, выбирают мэров и в нескольких крупных городах.

По первым данным Национальной избирательной комиссии по явке, к полудню на участках проголосовали 15,61% избирателей, сообщает RMF 24.

Избирательные участки открылись в 7:00 утра и будут работать до 21:00 по местному времени.

Поляки голосуют в 649 гминах - там, где в первом туре выборов никто их кандидатов на пост главы муниципалитета, бурмистра или мэра города не получил более половины голосов избирателей. Выборы проходят в том числе и в Гданьске, Кракове, Кельце, Ольштыне и Щецине.

В первом туре выборов, который состоялся 21 октября, правящая партия "Право и справедливость" усилила свое присутствие в региональных органах власти, однако проиграла на выборах мэра Варшавы, Познани и Лодзи. Там победу одержала проевропейская коалиция, которую возглавляет оппозиционная "Гражданская платформа".

Ожидается, что во втором туре оппозиция победит и в Кракове и Гданьске.

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