Президент Угорщини назвав обнадійливими перші переговори із Зеленським

Президент Угорщини Янош Адер назвав обнадійливими перші переговори з новим президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радіо Свобода.

Янош Адер запропонував українському партнерові якнайшвидше створити спільну комісію, учасники якої "у спокійній обстановці зможуть обговорювати всі спірні питання і їх вирішення".

За словами угорського президента, його колега Володимир Зеленський схвально сприйняв цю пропозицію.

"Ми зацікавлені у побудові таких упорядкованих і спокійних відносин, які у нас склалися з іншими нашими сусідами. Адже Україна є найбільшою за чисельністю населення сусідньою державою. Ми готові до цього. Водночас я дав зрозуміти, що закарпатські угорці просять не більше ніж дотримуватися закріплених у Конституції і взятих на себе у міжнародних угодах зобов’язань", – наголосив президент Угорщини.

Адер Янош також заявив, що "сьогодні в Україні права угорської меншини більш обмежені, ніж у часи радянської системи". Він додав, що в часи демократії такий стан є "неприпустимим".

Водночас угорський президент назвав сприятливим те, що новий президент України "продемонстрував відкритість і добрі наміри" у питаннях щодо закарпатських угорців, як-от подвійне громадянство, обговорення стану національної освіти та закону про мову і якнайшвидше вирішення спільними зусиллями і доброю волею пов’язаних із цим проблем.

Янош Адер запросив Володимира Зеленського відвідати Угорщину, щоб обмінятися думками, зокрема про розвиток контрольно-пропускних пунктів та охорону довкілля у прикордонній смузі.

Прес-служба президента України також повідомила про зустріч Володимира Зеленського і Яноша Адера. "Глава держави наголосив, що російська агресія на сході та окупація Росією Криму вимагають продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію. Володимир Зеленський також зауважив, що сподівається на відновлення підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України з боку Будапешта", – йдеться в повідомленні.

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Наприкінці минулого тижня Міністерство закордонних справ Угорщини заявило, що новий закон про українську мову суперечить міжнародним зобов'язанням України та висловило сподівання, що новообраний президент Зеленський вирішить цю проблему.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який сьогодні ухвалила Верховна рада, містить рекомендації Венеціанської комісії щодо врахування інтересів національних меншин відповідно до міжнародних зобов’язань України.

Як відомо, Угорщина також незадоволена ухваленим законом про освіту і звинуватила Україну в недотриманні прав меншин та оголосила про блокаду європейських та євроатлантичних прагнень України.