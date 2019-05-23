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Уряд Британії відклав публікацію законопроекту про Brexit на тлі можливої відставки Мей

Четвер, 23 травня 2019, 14:13

Уряд Великої Британії відклав публікацію законопроекту щодо угоди про Brexit з новими пропозиціями.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Тереза Мей вчора сказала депутатам, що законопроект про вихід буде опубліковано у п'ятницю, але тепер уряд планує опублікувати документ протягом тижня, що розпочнеться 3 червня.

Затримка публікації відбувається на тлі повідомлень, що прем'єр-міністр може незабаром оголосити про свою відставку.

Нові пропозиції Мей спричинили гнів серед консервативних депутатів і спричинили нові заклики до відставки Мей.

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Спікер Палати громад Андреа Лідсом у середу ввечері подала у відставку після того, як сказала прем'єрці, що не може підтримати законопроект.

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