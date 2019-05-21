Brexit: уряд Британії підтримав зміни в угоді про вихід з ЄС

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей у вівторок провела засіданні уряду, на якому обговорювалися нові пропозиції для угоди про Brexit, які повинні допомогти її затвердженню в парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням ВВС.

Уряд погодився з планом Мей, включаючи компроміси, покликані привернути підтримку членів парламенту від Лейбористської партії.

Серед них ідея тимчасових митних відносин з ЄС до наступних загальних виборів, а також заходи щодо захисту навколишнього середовища і прав працівників.

Законопроект буде поставлений на голосування на початку червня, і в разі його провалу прем'єр-міністр, швидше за все, виявиться під сильним тиском через вимоги про відставку.

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Мей сьогодні ввечері виступить із заявою щодо останніх рішень уряду.

Як відомо, британські депутати тричі відхиляли угоду про вихід з ЄС, а минулого тижня переговори з лейбористами про пошук компромісного рішення були зупинені.

Нагадаємо, прем'єр-міністр пообіцяла визначити графік своєї відставки після голосування в парламенті щодо угоди про вихід з ЄС.