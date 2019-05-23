Сотні громадян ЄС не змогли проголосувати у Британії на виборах до Європарламенту

Громадяни ЄС у Великій Британії масово скаржаться на те, що вони не змогли проголосувати на виборах до Європейського парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Сотні європейців по всій Британії повідомили, що їм відмовили в праві на голос на виборчих дільницях, коли вони намагалися проголосувати в четвер.

Британська виборча комісія визнала проблему і звинуватила уряд в тому, що він повідомив про участь у виборах за дуже короткий час.

Громадяни ЄС можуть голосувати у своїй країні, але якщо вони хочуть проголосувати у Британії, їм необхідно заповнити документи, щоб передати своє право голосу.

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У комісії визнали, що у них не було достатньо часу, щоб оприлюднити процедуру перед голосуванням, яке не відбулося б в Британії, якби країна вийшла з ЄС в березні, як і планувалося.

Велика Британія вимушена взяти участь у виборах до Європарламенту, так як не змогла вчасно ратифікувати угоду про вихід з ЄС в парламенті.

Нагадаємо, лідери ЄС на позачерговому саміті 10 квітня погодилися надати Британії "гнучке" відтермінування її виходу з блоку до 31 жовтня 2019 року.

Лідери ЄС також вирішили, що якщо Британія не схвалить угоду до 22 травня і відмовиться від участі у виборах в Європарламент, її членство у блоці припиниться 31 травня.