США усунули Туреччину з програми літаків F-35 через російські С-400

Сполучені Штати заявили в середу, що вони усувають Туреччину з програми винищувачів F-35 після того, як Анкара почала приймати поставку російської системи протиракетної оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"США і інші партнери по F-35 згодні з рішенням призупинити участь Туреччини в програми і почати процес офіційного виключення Туреччини з неї", - сказала заступник міністра оборони з питань придбання та підтримки Еллен Лорд.

Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що цей крок несправедливий і може вплинути на відносини між двома країнами.

Лорд сказала, що переміщення ланцюжка поставок для передового винищувача буде коштувати Сполученим Штатам від 500 до 600 мільйонів доларів одноразових інженерних витрат.

Туреччина виробляє понад 900 компонентів F-35, сказала вона, додавши, що ланцюжок поставок перейде від турецьких заводів до головним чином американських, оскільки турецькі постачальники будуть усунені.

"Туреччина, безумовно, і на жаль, втратить робочі місця і майбутні економічні можливості від цього рішення", - зазначила Лорд - "Вона більше не отримає більше $ 9 млрд в прогнозованій частці робіт, пов'язаних з F-35, протягом терміну дії програми."

Винищувач-невидимка F-35, найсучасніший літак в арсеналі США, використовується НАТО та іншими союзниками США.

Вашингтон стурбований тим, що розгортання С-400 разом з F-35 дозволить Росії отримати занадто багато внутрішньої інформації про систему літака.

"F-35 не може співіснувати з російською платформою збору розвідданих ", - заявили у Білому домі.