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Туреччина отримує компоненти С-400 від РФ: прибули вже 14 літаків

Середа, 17 липня 2019, 15:59

Туреччина в середу продовжила отримувати компоненти російських систем ПРО С-400 на авіабазі "Мюртед" в Анкарі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

В цілому за останні шість днів до Туреччини було доставлено 14 партій російськими літаками.

 

США раніше закликали Туреччину купувати ракети США Patriot, стверджуючи, що російська система буде несумісна з системами НАТО і вплине на поставки новітніх винищувачів F-35.

Туреччина, однак, підкреслила, що С-400 не буде інтегрована в системи НАТО і не буде представляти загрозу альянсу.

Нагадаємо, 17 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Туреччині заборонять купувати американські літаки-винищувачі F-35, оскільки вона придбала російську систему ППО, але не згадав про санкції, які США на законних підставах мають накласти у відповідь.

Раніше стало відомо, що США вирішили припинити прийом нових військових пілотів з Туреччини для навчання з пілотування винищувачів F-35 в зв'язку з купівлею Анкарою комплексів С-400.

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Туреччина
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