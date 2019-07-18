США отстранили Турцию от программы самолетов F-35 из-за российских С-400

Соединенные Штаты заявили в среду, что они оттраняют Турцию от программы истребителей F-35 после того, как Анкара начала принимать поставку российской системы противоракетной обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"США и другие партнеры по F-35 согласны с решением приостановить участие Турции в программы и начать процесс официального исключения Турции из нее", - сказала заместитель министра обороны по вопросам приобретения и поддержки Эллен Лорд.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что этот шаг несправедлив и может повлиять на отношения между двумя странами.

Лорд сказала, что перемещение цепочки поставок для передового истребителя будет стоить Соединенным Штатам от 500 до 600 миллионов долларов единовременных инженерных затрат.

Турция производит более 900 компонентов F-35, сказала она, добавив, что цепочка поставок перейдет от турецких заводов к главным образом американским, так как турецкие поставщики будут отстранены.

"Турция, безусловно, и к сожалению, потеряет рабочие места и будущие экономические возможности от этого решения", - отметила Лорд - "Она больше не получит больше $ 9 млрд в прогнозируемой доле работ, связанных с F-35, в течение срока действия программы."

Истребитель-невидимка F-35, самый современный самолет в арсенале США, используется НАТО и другими союзниками США.

Вашингтон обеспокоен тем, что развертывание С-400 вместе с F-35 позволит России получить слишком много внутренней информации о системе самолета.

"F-35 не может сосуществовать с российской платформой сбора разведданных ", - заявили в Белом доме.