16-річна шведська активістка закликала школярів у Берліні не припиняти кліматичні протести

Шведська молодіжна активістка Грета Тунберг приєдналася до акції протесту проти зміни клімату, у якій взяли участь тисячі молодих протестувальників у Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Тунберг сказала юрбі, що оскільки дорослі не взяли на себе відповідальність за кліматичні зміни, молодь змушена виходити вулиці по всьому світу, іноді пропускаючи школу.

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Шкільний страйк заради клімату відомий також як П'ятниці для майбутнього — це міжнародний рух школярів, які вирішують не відвідувати заняття, а замість цього брати участь у демонстраціях, щоб вимагати заходів для запобігання подальшому глобальному потеплінню та зміни клімату.

Тунберг сказала: молоді люди відчувають, що "повинні пожертвувати своєю освітою, аби протестувати проти руйнування їх майбутнього".

Тунберг пообіцяла, що "ніколи не здасться", і висловила сподівання, що інші теж не здадуться, тому що це "питання життя чи смерті".

Нагадаємо, у Німеччині вперше оштрафували шістьох підлітків-учасників п'ятничних протестів проти зміни клімату.

Грета Тунберг увійшла до нового списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.