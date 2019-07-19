16-летняя активистка призвала школьников в Берлине не прекращать климатические протесты

Шведская молодежная активистка Грета Тунберг присоединилась к акции протеста против изменения климата, в которой приняли участие тысячи молодых протестующих в Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Тунберг сказала толпе, поскольку взрослые не взяли на себя ответственность за климатические изменения, молодежь вынуждена выходить на улицы по всему миру, иногда пропуская школу.

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Школьные забастовки ради климата, известные также как Пятницы для будущего - это международное движение школьников, которые решают не учиться, а вместо этого участвовать в демонстрациях, чтобы требовать мер для предотвращения дальнейшего глобального потепления и изменения климата.

Тунберг сказала: молодые люди чувствуют, что "должны пожертвовать своим образованием, чтобы протестовать против разрушения их будущего".

Тунберг пообещала, что "никогда не сдастся", и выразила надежду, что другие тоже не сдадутся, потому что это "вопрос жизни или смерти".

Напомним, в Германии впервые оштрафовали шестерых подростков-участников пятничных протестов против изменения климата.

Грета Тунберг вошла в новый список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.