У Німеччині вперше оштрафували школярів, які пропустили уроки заради екопротестів

У Німеччині вперше оштрафували шістьох підлітків-учасників п'ятничних протестів проти зміни клімату Fridays for Future.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Екологічний рух Fridays for Future заявляє, що в Німеччині оштрафували родини дітей, які пропустили шкільні заняття через участь у п'ятничних протестах на захист клімату.

Відомство з правопорядку міста Мангайм у німецькій землі Баден-Вюртемберг стягнуло штрафи по 88,5 євро з шістьох учасників акції протесту, що відбулася у травні, за два пропущені уроки.

У Fridays for Future засудили "цей процес проти законного протесту" і закликали інших учасників акції повідомляти про випадки стягнення штрафів. В екологічному русі обіцяють правову підтримку та вже створили благодійний рахунок для правової допомоги.

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У міністерстві культури федеральної землі заявили, що рішення про штрафи за порушення обов'язкового відвідування шкільних занять має в результаті ухвалювати керівництво шкіл.

Нагадаємо, Кельн став першим німецьким містом з населенням понад 1 мільйон осіб, яке приєдналося до вимог кліматичного руху Fridays for Future.

Шкільний страйк заради клімату також відомий, як П'ятниці для майбутнього - це міжнародний рух школярів, які вирішують не відвідувати заняття, а замість цього брати участь у демонстраціях, щоб вимагати заходів для запобігання подальшому глобальному потеплінню та зміни клімату.