Туреччина обіцяє відповідь США у випадку санкцій

Міністр закордонних справ Туреччини підтвердив, що країна відреагує на будь-які санкції США щодо покупки систем ПРО С-400 російського виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

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"Якщо Сполучені Штати зроблять негативні кроки або підуть далі, ми дамо відповідь", - сказав Чавушоглу турецькому телеканалу TGRT в понеділок.

Однак, за його словами, президент Дональд Трамп "не хоче санкціонувати Туреччину".

Туреччина почала приймати деталі С-400 на початку цього місяця, попри серйозні заперечення з боку Сполучених Штатів.

Вашингтон наполягає, що російська система несумісна з НАТО і становить загрозу для програми винищувачів F-35 під керівництвом США.

Минулого тижня Вашингтон відсторонив Туреччину від програми F-35. США можуть накласти санкції на Туреччину відповідно до Закону про протидію противниками Америки через санкції.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп зустрінеться з групою сенаторів цього тижня для обговорення можливих санкцій проти Туреччини.