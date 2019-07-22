Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У ЄС розповіли, чого чекають від нової ВР, та порадили не оголошувати дострокові місцеві вибори

Посли G7 вважають вибори конкурентними

Чехія: білорусу, що воював проти України, загрожує 15 років за тероризм

Успіх і відповідальність Зеленського: у президента Польщі оцінили вибори в Україні






Туреччина обіцяє відповідь США у випадку санкцій

Понеділок, 22 липня 2019, 18:14

Міністр закордонних справ Туреччини підтвердив, що країна відреагує на будь-які санкції США щодо покупки систем ПРО С-400 російського виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Читайте також
Сенатори США закликали Трампа ввести санкції проти Туреччини

"Якщо Сполучені Штати зроблять негативні кроки або підуть далі, ми дамо відповідь", - сказав Чавушоглу турецькому телеканалу TGRT в понеділок.

Однак, за його словами, президент Дональд Трамп "не хоче санкціонувати Туреччину".

Туреччина почала приймати деталі С-400 на початку цього місяця, попри серйозні заперечення з боку Сполучених Штатів.

Читайте також
США усунули Туреччину з програми літаків F-35 через російські С-400

Вашингтон наполягає, що російська система несумісна з НАТО і становить загрозу для програми винищувачів F-35 під керівництвом США.

Минулого тижня Вашингтон відсторонив Туреччину від програми F-35. США можуть накласти санкції на Туреччину відповідно до Закону про протидію противниками Америки через санкції.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп зустрінеться з групою сенаторів цього тижня для обговорення можливих санкцій проти Туреччини. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua