Сенатори США закликали Трампа ввести санкції проти Туреччини

Сенатор США від Республіканської та Демократичної партій закликають президента Дональда Трампа ввести санкції проти Туреччини через купівлю російської системи протиракетної оборони С-400.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Сенатори-республіканці Рік Скотт і Тодд Янг представили резолюцію, в якій заявляють, що Трамп повинен діяти за законом, що передбачає покарання за ведення бізнесу з російськими військовими.

Окремо сенатор Боб Менендес, головний демократ у сенатському комітеті із закордонних справ, сказав, що виключення Туреччини з програми реактивних літаків недостатньо.

"Закон чітко передбачає санкції щодо "значних угод" з оборонним і розвідувальним секторами Російської Федерації, і, безсумнівно, поставка системи С-400 підпадає сюди", - сказав він.

Однак адміністрація Трампа взяла паузу у питанні санкцій, попри всеосяжний закон про санкції 2017 року, відомий як CAATSA (Закон про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій).

У разі схвалення резолюція Скотта і Янга закликатиме до "повного здійснення санкцій в рамках CAATSA", називаючи покупку Туреччиною системи ППО С-400 "прямою і страшною загрозою" інтересам безпеки США.

CAATSA вимагає, щоб президент вибрав п'ять з 12 санкцій: від заборони на видачу віз і відмови в доступі до експортно-імпортного банку в США до більш жорстких варіантів, таких як заборона транзакцій з фінансовою системою США і відмова у видачі ліцензій на експорт.

Проте, CAATSA не встановлює будь-яких термінів для введення санкцій або видачі відмови, тому Трамп може відкласти рішення на невизначений час.

Хоча резолюція, яка не має обов'язкової сили, не матиме сили закону, прийняття такого документа в контрольованому республіканцями Сенаті може посилити тиск на Трампа.