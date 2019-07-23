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Віцеголова Сейму Польщі очікує зміни історичної політики України найближчим часом

Вівторок, 23 липня 2019, 15:13

Віцеспікерка польського Сейму Малгожата Госєвська (PiS) заявила, що найближчі дні, місяці покажуть, чи виправдаються сподівання Польщі на зміну історичної політики України за нової влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

"Я очікую тут змін у політиці України. Звісно, найближчі дні, місяці покажуть, чи наші очікування і надії є слушними, чи справді відбудеться зміна. Проте, здається, що президент України – людина дуже прагматична; він не зв’язаний тими залежностями, що стосуються певної версії історичної політики, яку Україна реалізувала досі", - сказала вона.

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