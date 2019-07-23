Віцеголова Сейму Польщі очікує зміни історичної політики України найближчим часом
Віцеспікерка польського Сейму Малгожата Госєвська (PiS) заявила, що найближчі дні, місяці покажуть, чи виправдаються сподівання Польщі на зміну історичної політики України за нової влади.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".
"Я очікую тут змін у політиці України. Звісно, найближчі дні, місяці покажуть, чи наші очікування і надії є слушними, чи справді відбудеться зміна. Проте, здається, що президент України – людина дуже прагматична; він не зв’язаний тими залежностями, що стосуються певної версії історичної політики, яку Україна реалізувала досі", - сказала вона.
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