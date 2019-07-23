Молдова призупинила ввезення свинини з України та Румунії

Національне агентство з безпеки харчових продуктів Молдови попередило про численну кількість спалахів вірусу африканської чуми свиней в Румунії та Україні, в зв'язку з чим в країну заборонили ввозити продукти зі свинини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Читайте також У Польщі вб'ють 20 тисяч диких кабанів для боротьби з африканською чумою свиней

Агентство попередило, що митна служба на кордоні буде конфісковувати свинину і продукти з свинини з сусідніх країн.

Влада Молдови побоюється спалаху захворювання попри те, що поки що нечасті осередки африканської чуми свиней вдається тримати під контролем.

У місті Кагулі створили комісію з надзвичайних ситуацій, яка повинна розробити план боротьби з вірусом і знищення хворих тварин, а також профілактики сусідніх господарств.

На вихідних агентство повідомило про випадки зараження вірусом в двох селах Кагульського району.

АЧС безпечна для людини, але дуже швидко поширюється серед тварин і завдає шкоди фермерам.