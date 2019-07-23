Молдова приостановила ввоз свинины из Украины и Румынии

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы предупредило о многочисленных вспышках вируса африканской чумы свиней в Румынии и Украине, в связи с чем в страну запретили ввозить продукты из свинины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker .

Агентство предупредило, что таможенная служба на границе будет конфисковывать свинину и продукты из свинины из соседних стран.

Власти Молдовы опасаются вспышки заболевания, несмотря на то, что пока редкие очаги африканской чумы свиней удается держать под контролем.

В городе Кагуле создали комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая должна разработать план борьбы с вирусом и уничтожения больных животных, а также профилактики соседних хозяйств.

На выходных агентство сообщило о случаях заражения вирусом в двух селах Кагульского района.

АЧС безопасна для человека, но очень быстро распространяется среди животных и наносит материальный ущерб фермерам.