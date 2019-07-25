Трамп не хочет наказывать Турцию за покупку российских С-400 – СМИ

Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече сенаторов-республиканцев дал понять, что он не хочет наказывать Турцию за покупку ею российской ракетной системы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в Республиканской партии, передает "Европейская правда".

Среди сенаторов-республиканцев на встрече "не было большого энтузиазма относительно этой позиции", сказал один из собеседников, объяснив, что Трамп столкнулся с сопротивлением законодателей на встрече в Белом доме.

Законодатели заявили, что у США нет выбора, кроме как наложить санкции на Турцию за покупку С-400, основываясь на законе о противодействии противникам Америки в 2017 году с помощью санкций, но статус Турции как союзника НАТО усложнил ситуацию.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома не ответил на просьбу прокомментировать встречу.

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Трамп публично дал понять, что он не хочет накладывать санкции на Турцию, обвиняя администрацию Обамы в покупке Турцией российской ракетной системы.

Во время встречи Трамп еще раз пожаловался на решение администрации исключить Турцию из программы F35, сказав сенаторам, что он хочет оставить возможность продажи самолетов Турции.

Турция начала принимать детали С-400 в начале этого месяца, несмотря на серьезные возражения со стороны Соединенных Штатов.

Вашингтон настаивает, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США.

На прошлой неделе Вашингтон отстранил Турцию от программы F-35. США могут ввести санкции в отношении Турции в соответствии с Законом о противодействии противниками Америки через санкции.