Політична криза в Іспанії: парламент вдруге спробує обрати прем’єра

Іспанські соціалісти вважають, що їх переговори з Unidas Podemos з метою формування уряду "повністю провалилися" перед фінальним голосуванням за кандидатуру прем’єра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Соціалісти звинувачують вкрай лівих Podemos у непомірних апетитах через те, що ті вимагають посаду віце-прем’єра для свого лідера Пабло Іглесіаса і контроль над міністерством праці.

Виконувач обов’язків прем’єра Педро Санчес заявив, що поступка їхнім вимогам в обмін на підтримку його кандидатури під час голосування в парламенті означала б "створення двох урядів" в одному, оскільки соціальна і економічна політика опинилася б у руках політичної сили Пабло Іглесіаса.

Unidas Podemos в свою чергу офіційно не підтверджують провал переговорів і натомість кажуть, що продовжують розгляд варіантів для формування коаліції.

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У вівторок парламент не підтримав кандидатуру Санчеса – за нього проголосували 124 депутати при потрібних 176. При голосуванні у четвер Санчесу буде достатньо простої більшості голосів.

У разі провалу голосування політичні сили у двомісячний термін мають представити нового кандидата на посаду прем’єра. Якщо ж і це голосування провалиться, на країну чекають дострокові вибори.