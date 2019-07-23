Парламент Іспанії не переобрав Педро Санчеса прем'єр-міністром

Парламент Іспанії провалив перше голосування щодо затвердження прем'єр-міністром країни чинного глави уряду Педро Санчеса.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Кандидатуру Санчеса підтримали 124 депутати, проти проголосували 170, а ще 52 – утрималися.

Під час першого туру голосування кандидату необхідно було здобути абсолютну більшість голосів у 350-місному парламенті, тобто отримати понад 176 голосів.

Конституція Іспанії передбачає другий тур голосування, який відбудеться 24 липня. Санчесу завтра буде достатньо підтримки простої більшості.

Однак, залишається незрозумілим, чи отримає нинішній прем'єр достатньо підтримки інших партій, зокрема, лівих з партії "Подемос".

Якщо ж Санчеса не затвердять прем'єром і з другої спроби, то в країні розпочнеться зворотній відлік - на формування нового уряду відводиться два місяці від першого парламентського голосування за затвердження глави уряду.

Якщо уряд за цей час не затвердять, то 24 вересня королю Іспанії Феліпе VI доведеться оголосити нові позачергові парламентські вибори.

Партія Санчеса здобула перемогу на парламентських виборах в квітні, але для формування більшості їй не вистачає голосів.