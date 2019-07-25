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Политический кризис в Испании: парламент во второй раз попытается избрать премьера

Четверг, 25 июля 2019, 11:24

Испанские социалисты считают, что их переговоры с Unidas Podemos с целью формирования правительства "полностью провалились" перед финальным голосованием за кандидатуру премьера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Социалисты обвиняют крайне левых Podemos в непомерных аппетитах за то, что те требуют должность вице-премьера для своего лидера Пабло Иглесиаса и контроль над министерством труда.

Исполняющий обязанности премьера Педро Санчес заявил, что уступка их требованиям в обмен на поддержку его кандидатуры во время голосования в парламенте означала бы "создание двух правительств" в одном, поскольку социальная и экономическая политика оказалась бы в руках политической силы Пабло Иглесиаса.

Unidas Podemos в свою очередь официально не подтверждают провал переговоров и говорят, что продолжают рассмотрение вариантов для формирования коалиции.

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Во вторник парламент не поддержал кандидатуру Санчеса – за него проголосовали 124 депутата при необходимых 176. При голосовании в четверг Санчесу будет достаточно простого большинства голосов.

В случае провала голосования политические силы в двухмесячный срок должны представить нового кандидата на пост премьера. Если же и это голосование провалится, страну ждут досрочные выборы.

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