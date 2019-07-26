Іран випробував балістичну ракету середньої дальності – ЗМІ

Іран провів тестовий запуск балістичної ракети середньої дальності Shahab-3.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на американського чиновника, передає "Європейська правда".

Ракета була запущена з південного узбережжя Ірану і приземлилася на схід від Тегерана. Вона пролетіла близько 1100 кілометрів і протягом польоту не залишала меж Ірану.

Зазначається, що американські військові уважно стежили за випробувальним полігоном, коли Іран готував ракету до запуску.

Запуски ракет не заборонені відповідно до ядерної угоди 2015 року, досягнутої між Вашингтоном і Тегераном, що є однією з претензій президента Дональда Трампа до цієї угоди, від якої він відмовився в минулому році. Але в резолюції Ради Безпеки ООН, прийнятій одночасно з угодою, йдеться, що "Іран закликали не проводити жодної діяльності, пов'язаної з балістичними ракетами, призначеними для доставки ядерної зброї, включаючи запуски з використанням технології балістичних ракет."

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Держсекретар Майк Помпео зажадав від Ірану припинити всі ракетні пуски і випробування і відмовитися від свого арсеналу зброї. Іран заявляє, що не зобов'язаний робити цього.

Минулого тижня в Нью-Йорку міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що якщо Сполучені Штати хочуть обговорити ракетні обмеження, вони повинні почати з того, щоб не поставляти зброю СаудівськійАравії, Об'єднаним Арабським Еміратам та іншим арабським державам ракети, які погрожують Ірану.

Shahab-3 не є новою зброєю — вона знаходиться в іранському арсеналі вже два десятиліття.