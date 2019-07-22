Помпео відкинув заяву Ірану про затримання 17 шпигунів США

Держсекретар США Майк Помпео відкинув заяви Ірану про те, що він затримав 17 шпигунів, які працювали в Центральному розвідувальному управлінні США.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Reuters.

Іран оголосив у державних медіа, що передбачувані шпигуни були заарештовані протягом 12 місяців до березня 2019 року.

"Іранський режим має довгу історію брехні. Я би сприймав зі значною долею сумніву будь-яке іранське твердження про дії, які вони вжили", - сказав Помпео в інтерв'ю Fox News Channel.

Він відмовився від коментарів про будь-які конкретні випадки, але додав: "Ми працюємо над довгим списком американців, щоб повернути їх додому з Ісламської Республіки Іран".

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Іран заявив у понеділок, що затримав 17 "шпигунів ЦРУ", і деякі з них засуджені до смерті.

Ця новина з'явилася на тлі ескалації кризи Ірану із Заходом і загострення напруженості в Перській затоці, де Іран захопив у п'ятницю нафтовий танкер під прапором Великої Британії.