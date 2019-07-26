Иран испытал баллистическую ракету средней дальности – СМИ

Иран провел тестовый запуск баллистической ракеты средней дальности Shahab-3.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника, передает "Европейская правда".

Ракета была запущена с южного побережья Ирана и приземлилась на восток от Тегерана. Она пролетела около 1100 километров и в течение полета не покидала пределов Ирана.

Отмечается, что американские военные внимательно следили за испытательным полигоном, когда Иран готовил ракету к запуску.

Запуски ракет не запрещенные соответственно к ядерной сделки 2015 года, достигнутой между Вашингтоном и Тегераном, что является одной из претензий президента Дональда Трампа до этой сделки, от которой он отказался в прошлом году. Но в резолюции Совета Безопасности ООН, принятой одновременно с соглашением, говорится, что "Иран призвали не проводить никакой деятельности, связанной с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия, включая запуски с использованием технологии баллистических ракет."

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Госсекретарь Майк Помпео потребовал от Ирана прекратить все ракетные пуски и испытания и отказаться от своего арсенала оружия. Иран заявляет, что не обязан делать этого.

На прошлой неделе в Нью-Йорке министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если Соединенные Штаты хотят обсудить ракетные ограничения, они должны начать с того, чтобы не поставлять оружие Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и другим арабским государствам ракеты, которые угрожают Ирану.

Shahab-3 не является новым оружием — она находится в иранском арсенале уже два десятилетия.