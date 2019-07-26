Прем'єр Іспанії хоче уникнути дострокових виборів: пропонує схему, як у Португалії

Лідер іспанських соціалістів Педро Санчес продовжуватиме працювати з усіма партіями, щоб уникнути повторних виборів, але він більше не готовий пропонувати коаліційну угоду лівій партії Podemos після того, як вона заблокувала його спробу затвердитися прем'єром.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Віцепрем'єр-міністр Кармен Кальво заявила, що інший варіант, наприклад, підтримка парламенту, аналогічна тій, яку надають крайні ліві соціалістам в сусідній Португалії протягом останніх чотирьох років, можуть бути предметом переговорів з Podemos протягом наступних двох місяців.

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"Ми намагалися створити коаліційний уряд, та Podemos його заблокував. У цьому напрямку немає шляху. Можна вивчити інші формули, але не коаліцію", - сказав Кальво.

Він додав, що Санчес "продовжуватиме працювати з рештою політичних лідерів, щоб мати уряд і уникати нових виборів".

На парламентських виборах у квітні соціалісти на чолі з Санчесом набрали найбільше голосів, але не змогли самостійно сформувати більшість або домовитися про коаліцію з іншими партіями.

Цього тижня парламент Іспанії за результатами двох голосувань не затвердив головою уряду в.о. прем'єр-міністра Санчеса.

Після провалу голосування політичні сили у двомісячний термін мають представити нового кандидата на посаду прем’єра. Якщо ж і це голосування провалиться, на країну чекають дострокові вибори, які можуть пройти вже 10 листопада, вчетверте за останні роки в Іспанії.